FABULOS! Afisul aparut pe strazile din Melbourne dupa ce Maria Sharapova a exagerat din nou cu urletele la Australian Open | FOTO

Rusoaica i-a determinat pe cei din presa locala sa ceara schimbari de regulament, astfel incat aceste urlete sa fie penalizate.

Totusi, cea mai mare lovitura a dat-o unul dintre sponsorii primului turneu de Grand Slam al anului. Compania Vegemite a afisat mai multe panouri pe care mesajul este: "Are gust de: Te rugam sa taci, Maria".

Maria Sharapova are un record al intensitatii sunetelor pe care le scoate de 101 decibeli, echivalentul zgomotului produs de un avion la decolare.

Late, but this is quite savage work from an official #AusOpen sponsor, oi? pic.twitter.com/ySlDSvHnhk