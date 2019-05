Cum comenteaza Mats Wilander schimbarile pregatite de Simona Halep: "Se va gandi toata viata la Darren Cahill!"

Simona Halep joaca azi cu Marketa Vondrousova in turul 2 de la Roma.

Halep n-a castigat niciun turneu in 2019, dar e aproape s-o detroneze pe Naomi Osaka de pe primul loc in clasamentul WTA. Halep l-a inlocuit pe Darren Cahill cu Daniel Dobre, dar spune ca se gandeste in continuare la antrenorul australian. Fara Cahill, Halep pregateste schimbari in jocul ei deoarece toate adversarele au inceput s-o cunoasca. Cahill a invatat-o pe Simona sa fie mai agresiva in jocul ei si sa atace mai multe.



Mats Wilander: Simona Halep se va gandi toata viata la Darren Cahill!

Prezent in Romania, Mats Wilander spune ca Simona Halep a ajuns la varsta la care este capabila sa faca mai multe modificari in jocul ei.



"Totul depinde de ea. Depinde de tine, de cum evoluezi ca om, de cum vrei sa abordezi un meci de tenis. Cu varsta un jucator incepe sa joace mai agresiv din punct de vedere tactic. Adica vine la fileu mai des pentru ca intelege mai mult jocul de tenis", a spus Mats Wilander intr-o conferinta de presa.

"Ceea ce a facut Darren Cahill, munca lui cu Halep, nu s-a incheiat. Ea se va gandi la Darren Cahill pana la sfarsitul carierei. Cred ca in continuare au contacte. In acelasi timp, Simona cred ca este prea experimentata pentru ca Darren Cahill sa faca diferenta intre a avea succes si a nu avea succes. Am vazut-o pe Simona, joaca foarte bine, si nu fizic, ci mental. Asa ca va fi ok", a mai spus fostul mare jucator.



Simona Halep: Am devenit mai agresita datorita lui Darren Cahill

Simona inca pastreaza legatura cu Darren Cahill, iar recent i-a transmis public ca ii simte lipsa in loja.



"Cred ca jocul meu cel mai bun a devenit si mai bun, eram mai defensiva in trecut. Acum cred ca am devenit mai agresiva. Asta s-a intamplat datorita lui Darren Cahill.

M-a invatat cum sa fac transferul de la defensiva la ofensiva in jocul meu. Cred ca si serviciul a devenit mai bun. Daca pot sa-mi analizez jocul, cred ca am un plan A si in plan B. Dar depinde de energia mea si de starea de moment, daca pot sa aplic planul B, care este mai agresiv", a spus Simona Halep.



Halep: Jucatoarele ma cunosc bine

Simona Halep e in elita tenisului feminin de 5 ani deja, iar acum e o figura extrem de cunoscuta. Jocul ei are nevoie de elemente surprinzatoare, pentru ca adversarele au studiat-o atent in acest timp.

"Incerc sa devin mai buna si cat mai buna deoarece jucatoarele ma cunosc acum. Dupa atatia ani trebuie sa vin cu ceva mai bun. Sper sa schimb si alte lucruri la care ma gandesc acum", a spus Simona Halep la conferinta de la Roma.

Simona Halep joaca azi de la 12:30 cu cehoaica Marketa Vondrousova dupa ce ploaia a dat peste cap programul de miercuri. Daca bate, Halep da peste Daria Kasatkina sau Wang Qiang tot azi, dupa cateva ore.