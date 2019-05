Mihaela Buzarnescu, VICTORIE cu Julia Goerges la Roma 2019 | Urmeaza meci cu Naomi Osaka in optimi

Mihaela Buzarnescu a castigat primul meci al zilei de la Roma, dupa abandonul Juliei Goerges.

Mihaela Buzarnescu - Julia Goerges LIVE: 6-4, 2-6; 4-4 (abandon Goerges!)



VICTORIE MIHAELA BUZARNESCU! Miki e in optimi dupa abandonul Juliei Goerges. Romanca se va duela cu Naomi Osaka pentru un loc in sferturile de finala tot azi!

Actualizare 13:40 Pauza medicala ceruta de Julia Goerges. In acest timp, Miki primeste indicatii de la antrenorul ei.

Actualizare 13:30 Julia Goerges ia o optiune importanta pentru castigarea meciului, conduce un break iar Buzarnescu serveste pentru a ramane in meci.

Actualizare 13:10 Inceput strans de set decisiv! Goerges a reusit insa un break si serveste pentru desprindere. 1-2!

SET 2: 2-6!

Actualizare 12:55 Julia Goerges a castigat setul doi cu 6-2 si impinge meciul in decisiv!

Actualizare 12:36 Buzarnescu isi castiga serviciul si se apropie de Goerges! 2-4!

Actualizare 12:25: Miki Buzarnescu reuseste break-ul si serveste pentru revenire! 1-4

Actualizare 12:20 Goerges defileaza in acest set contra Mihaelei: 4-0 si nicio sansa pentru romanca!



Actualizare 12:05 Julia Goerges incepe setul al doilea cu un break si conduce cu 2-0!

SET 1: 6-4!

Actualizare 11:54 Buzarnescu castiga primul set fara emotii. Romanca a controlat autoritar prima parte a meciului!

Actualizare 11:49 Buzarnescu a ratat sansa de a incheia setul cu un brek. Oricum, sportiva noastra serveste pentru castigarea primului set!

Actualizare 11:39 Buzarnescu reuseste inca un break si se mentine la conducerea setului. Miki, la doua game-uri de castigarea primului set!

Actualizare 11:30 Cele doua jucatoare si-au castigat serviciul in continuare, Buzarnescu conduce in continuare cu un break in fata: 3-2.

Actualizare 11:10 A inceput meciul Mihaelei Buzarnescu de la Roma. Romanca a reusit un break in startul partidei si serveste pentru desprindere.

Ploaia a amanat toate partidele de miercuri la Roma, iar azi organizatorii sunt nevoiti sa recupereze. Mihaela Buzarnescu deschide ziua de la ora 11:10 cu nemtoaica Julia Goerges, numarul 18 WTA.

Buzarnescu a inceput bine la Roma, victorie cu Jelena Ostapenko in primul tur. Romanca a castigat primul set cu 6-2; iar apoi letona s-a retras cand Miki conducea cu 5-4.



Mihaela Buzarnescu H2H Julia Goerges

Adversara Mihaelei Buzarnescu are 2-0 la intalnirile directe. Goerges s-a impus cu 6-2; 6-2 in turul trei la Qatar in 2018, iar in 2009 pe zgura a castigat cu 6-1; 6-2 in turul doi la Bucharest Open. A fost singura intalnire dintre cele doua pe zgura.

Mihaela Buzarnescu are 5 victorii si 5 infrangeri in ultimele 10 meciuri, toate pe zgura. Goerges are 6 infrangeri si 4 victorii in ultimele 10 partide, insa a participat la mai putine turnee decat romanca.

Invingatoarea va juca mai departe cu Naomi Osaka sau Dominika Cibulkova in aceasta seara.

