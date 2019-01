Halep a revenit in tara dupa eliminarea de la Australian Open: "Nu stiu cand voi redeveni numarul 1! Nu ma gandesc la asta!" Ce spune despre noul antrenor

Simona Halep a revenit in Romania dupa eliminarea de la Australian Open.



Halep a fost eliminata in sferturi de Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa un meci incredibil.

Simona Halep a declarat ca isi va lua cateva zile de pauza, iar apoi se va concentra pe meciurile de la FedCup. Halep se declara multumita de evolutia de la Australian Open in conditiile in care s-a prezentat la primul mare turneu al anului fara antrenor.

Halep a confirmat ca este in discutii pentru numirea unui nou antrenor, insa nu a dorit sa ofere mai multe detalii.

"Nu a fost un turneu rau, dar nici foarte bun. Am avut meciuri foarte bune, avand in vedere pregatirea pe care am facut-o in iarna. Am avut un tablou greu, poate cel mai greu de pana acum. Am jucat cu Venus si Serena Williams una după alta. Dar am facut meciuri foarte bune. Voi lua cateva zile de pauza. Dupa aceea voi incepe pregatirea pentru Fed Cup (n. red. jucam cu Cehia, in primul tur al Grupei Mondiale, 9-10 februarie, in deplasare). Nu stiu cand voi redeveni numarul 1 WTA. Nu ma gandesc la asta. Cel mai important e sa fiu sanatoasa. Acum ma simt bine, nu am nicio problema.

Sunt in discutii pentru un nou antrenor (n.red. Thierry Van Cleemput). Dar inca nu e nimic oficial", a declarat Simona Halep la revenirea in Romania.