Faza zilei la Australian Open! Sotul Karolinei Pliskova, EXPLOZIE de bucurie dupa victoria obitnuta cu Serena Williams! VIDEO

Sotul Karolinei Pliskova a produs faza zilei la Australian Open dupa victoria cehoaicei cu Serena Williams.

Karolina Pliskova, locul 6 WTA, a produs o surpriza uriasa in sferturi la Australian Open. Cehoaica a eliminat-o pe Serena Williams, cotata de specialistii din domeniu cu prima sansa la castigarea marelui trofeu de la Melbourne, scor 4-6, 6-4, 5-7, dupa doua ore si 12 minute de joc.

Pliskova nu numai ca a obtinut calificarea in semifinale, dar modul in care a facut-o a fost exceptional. Cehoaica era condusa in setul trei cu 5-1, 40-30, insa a reusit cumva sa intoarca soarta partidei si sa se impuna. La finalul meciului, cei aflati in boxa ei au innebunit de fericire. Mai cu seama sotul ei, Michal Hrdlicka, care a uimit pe toata lumea cu reactia lui! Acesta a explodat de fericire in boxa oficiala a jucatoarei din Cehia, a urlat de bucurie ca pe stadion si a mers sa-i imbratiseze pe ceilalti membri ai echipei, in acelasi mod exploziv.

Reactia lui Hrdlicka a ajuns virala pe internet. Cei de la Australian Open au publicat imediat imaginile: "Scene uimitoare dupa ce Karolina Pliskova a invins-o pe Serena Williams!"