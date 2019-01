Filip Jianu, SINGURUL ROMAN ramas la Australian Open, CALIFICAT in sferturi la simplu si in semifinale la dublu!

Singurul roman ramas in competitie la Australian Open isi continua parcursul la Melbourne!

Filip Cristian Jianu, in varsta de 17 ani, este singurul roman ramas in competitie la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului competitional. Tanarul bucurestean, care se pregateste la IMG Academy, continua sa impresioneze pe tabloul de juniori. El s-a calificat in sferturile de finala in proba de simplu fara sa piarda vreun set si este in continuare favorit sa se impuna. Filip l-a invins pe americanul Toby Kodat, scor 7-5, 6-3, dupa 68 de minute de joc. Cap de serie nr. 4, Jianu va evolua in sferturile de finala impotriva unui alt american, favoritul nr. 9, Cannon Kingsley.

Nici in proba de dublu nu sta mai rau, ci dimpotriva. Filip Jianu, alaturi de ibericul Nicolas Alvarez Varona, favoritii nr. 2, au obtinut calificarea in semifinalele probei de dublu, reusind sa invinga echipa din Australia formata din T. Schoolkate/D. Sweeny, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 3 minute de joc.