Serena Williams, ELIMINATA in sferturi la Australian Open! Americanca a CONDUS cu 5-1 in decisiv si a avut 4 mingi de meci! VIDEO

Serena Williams a fost eliminata de la Australian Open in faza sferturilor de finala.

Serena Williams, aflat ain urmarirea egalarii recordului australiencei Margaret Court, cu 24 de titluri de Grand Slam, a fost eliminata de la Australian Open in faza sferturilor de finala de catre Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 4-6, 6-4, 5-7, dupa doua ore si 12 minute de joc.

Infrangerea americancei este cu atat mai bizara cu cat a condus cu 5-1 in mansa decisiva si a avut patru oportunitati de a incheia partida si de a se califica in semifinale, unde ar fi intalnit-o pe Naomi Osaka, cea care a invins-o in marea finala de la US Open 2018. La punctul de 5-1, 40-30 in decisiv, lucrurile au luat-o razna pentru Serena, care a parut ca si-a scrantit glezna. Ea a trimis acel punct in fileu de pe un singur picior.

"Serena a fost foarte agresiva in setul secund, am fost si putin deranjata de vant. Aproape am ajuns la vestiare, dar acum stau in fata voastra ca o invingatoare, deci ma simt tare bine. La 1-5, mintea mea era la vestiar, eu eram aici. Eram pasiva, doborata mental, dar mi-am asumat sansele. Ea a tremurat putin la final, asa ca am castigat. Ma bucur ca joc doua zile la rand, cu Naomi", a declarat Karolina Pliskova la finalul partidei.

Serena Williams rolled her ankle and never recovered after being up 5-1 in the 3rd..she could barely run #ausopen pic.twitter.com/ZYgHMYW4Pv — Zach (@zac13_) 23 ianuarie 2019