Serena Wiiliams, PRIMA REACTIE dupa eliminarea de la Australian Open: "A jucat nebuneste!" VIDEO

Serena Williams a vorbit despre infrangerea suferita in sferturi la Australian Open.

Serena Williams a parasit primul turneu de Grand Slam al anului, fiind eliminata de la Australian Open in faza sferturilor de finala de catre Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 4-6, 6-4, 5-7, dupa doua ore si 12 minute de joc.

La conferinta de presa, americanca a vorbit pe larg despre infrangerea suferita, dar mai ales despre momentul din decisiv in care a condus cu 5-1 si totusi a cedat in fata cehoaicei. "Cred ca a jucat bine pe serviciul meu. A inceput sa joace bine, foarte, foarte bine. Nu cred ca are legatura cu accidentarea mea la glezna. Pur si simplu a lovit excelent. Cred ca si-a asumat toate riscurile la mingea de meci, lovind numai pe linie. A jucat nebuneste. Sigur, si eu am facut unele greseli, insa ea a evoluat foarte bine. Nu cred ca am facut ceva gresit la acele mingi de meci. Am ramas agresiva, insa ea a lovit numai pe linie. O data a avut chiar un as, o serva de nereturnat. Am facut tot ce puteam in acele puncte. Nu pot spune ca m-am sufocat, ci ca ea a jucat excelent", a declarat Serena in cadrul unei conferinte de presa.

Americanca a fost intrebata la Melbourne si cand crede ca va egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam, record detinut in prezent de Margaret Court: "La Roland Garros, pentru ca acesta este urmatorul, urmatorul Grand Slam pentru mine", a precizat jucatoarea in varsta de 37 de ani.