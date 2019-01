Maria Sharapova, ACUZATA de australieni ca a TRISAT la Australian Open! "Nu-i pasa de public, presa sau rivale! Face parte din rutina ei!"

Maria Sharapova este suspectata de australieni ca triseaza.

Maria Sharapova a avut un parcurs impresionant la editia din acest an a Australian Open. Rusoaica, locul 30 WTA, a ajuns pana in optimile de finala, unde a fost eliminata cu greu de catre Ashleigh Barty, scor 6-4, 1-6, 4-6, dupa doua ore si 25 de minute de joc. Chiar si asa, Masha nu scapa cu fata curata si este aspru criticata de presa din Australia, care considera ca rusoaica triseaza. Jurnalistii de la The Herald Sun sustin ca Sharapova apeleaza la urletele excesive din timpul punctelor pentru a-si incomoda adversarele pe durata raliurilor.

"Se implinesc sapte ani de cand WTA a prezentat planurile admirabile, dar din nefericire neduse la capat, de a eradica urletele jucatoarelor. In 2012, Stacey Allaster spunea ca "este timpul sa scoatem urletele excesive in afara jocului pentru viitoarele generatii", dar nimic nu s-a schimbat. Sharapova face asa la fiecare schimb, in fiecare game. Rusoaica nu si-a cerut niciodata scuze pentru urletele excesive. Face parte din rutina ei. Cu 5 titluri de Grand Slam in cariera, ea stie ce merge si ce nu merge. Sa fim sinceri, nu-i pasa absolut deloc ce cred publicul, presa sau rivalele. Expertii din tenis cred ca zgomotele scoase dupa fiecare minge sunt produse intentionat pentru a-si produce un avantaj. Cu alte cuvinte, Sharapova triseaza! Martina Navratilova si John Newcombe sunt de acord. Zgomotoasa Sharapova trebuie redusa insa la tacere", a scris publicatia australiana.

De altfel, rusoaica este cunoscuta in toata lumea drept cea mai galagioasa jucatoare de tenis. Mai exact, ea are un record masurat de de 101 decibeli, ceea ce inseamna ca se apropie vertiginos de zgomotul pe care un avion care decoleaza il produce. Pe locul secund se claseaza sportiva din Portugalia, Michelle Larcher de Brito, iar pe trei Monica Seles, cu 93,2 de decibeli. Top 5 este completat de surorile Williams, Serena, cu 88,9 decibeli, si Venus, cu 85 de decibeli.