Serena Williams a parasit IN LACRIMI Australian Open! Ce scriu jurnalistii despre eliminarea americancei: "Nu-mi pot aminti o prabusire ca aceasta"

Serena Williams a parasit primul turneu de Grand Slam al anului, fiind eliminata de la Australian Open in faza sferturilor de finala de catre Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 4-6, 6-4, 5-7, dupa doua ore si 12 minute de joc. Americanca a fost invinsa intr-un mod dramatic de adversara ei. De la scorul de 5-1, 40-30 in decisiv, lucrurile au luat-o razna pentru sportiva in varsta de 37 de ani, a ratat cele patru mingi de meci avute, nu a mai reusit sa castige niciun game si a cedat in final.

Chiar daca la conferinta de presa a oferit un discurs plin de fair-play, dandu-i credit adversarei ei pentru victorie, pentru Serena nu a fost usor de acceptat aceasta infrangere. Ea a fost surprinsa pe holul catre vestiare in lacrimi.

Nici pentru lumea sportului nu a fost un moment usor de crezut. Jurnalisti din intreaga lume s-au declarat de-a dreptul socati de infrangerea celei mai titrate jucatoare de tenis aflata in activitate. "O urmaresc pe Serena jucand de cand avea 16 ani. Faptul ca si-a scrantit glezna i-a afectat fara indoiala jocul, insa nu-mi pot aminti o prabusire ca aceasta in cazul ei", "Ce meci nebun! O revenire in setul trei din partea Karoline Pliskova pentru a o elimina pe Serena 23 Williams", "Serena isi scranteste glezna si dintr-o data meciul ia o intorsatura ciudata! Tenisul e un sport nebun! Destul de urat pentru Serena. Wow", "Nu stiu daca am vazut o revenire mai mare decat aceasta! Doamne fereste", "Ei bine, acest meci este destul de greu de inteles, ca sa fiu sincer", au fost cateva dintre reactiile jurnalistilor prezenti la Melbourne.

Have been watching Serena play since she was 16. Twisted ankle certainly hurt her down the stretch but struggling to recall a collapse like that: six straight games from 5-1 up in the 3d set — Christopher Clarey (@christophclarey) 23 ianuarie 2019

I don't know that I've ever seen a match with a match point twist like this. Holy wow. #AusOpen — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 23 ianuarie 2019