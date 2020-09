Naomi Osaka, din nou CAMPIOANA la US Open! A invins-o pe Victoria Azarenka de la 0-1 la seturi 

Din articol Naomi Osaka a castigat al treilea turneu de mare slem al carierei

Naomi Osaka a invins-o cu 2-1 la seturi pe Victoria Azarenka.

Naomi Osaka (9 WTA) a cucerit la 22 de ani al treilea titlu de mare slem al carierei, dupa o victorie cu revenire obtinuta in dauna bielorusei Victoria Azarenka in finala US Open 2020 desfasurata fara asistenta pe Stadionul Arthur Ashe.

Este al treilea Slam pentru japoneza si al doilea trofeu adjudecat de Naomi Osaka la US Open, dupa ce la editia 2018 a Grand Slam-ului newyorkez bifa primul mare slem al carierei. De partea opusa, pentru Victoria Azarenka aceasta a fost a treia finala pierduta la US Open din tot atatea jucate la Flushing Meadows, dupa cele cedate in fata Serenei Williams in 2012 si 2013.

Naomi Osaka a castigat al treilea turneu de mare slem al carierei



A fost 1-6, 6-3, 6-3 pentru nipona dupa o ora si 54 de minute de joc. Setul intai a fost o demonstratie de forta din partea Victoriei Azarenka, aceasta punand 94% din primele servicii in teren si castigat 75% din punctele jucate cu serva principala. 'Vika' a comis doar trei erori nefortate, cu zece mai putine decat cele semnate de oponenta sa.

Insa Naomi Osaka a revenit puternic in mansa secunda, construindu-si drum catre setul decisiv prin cele 16 lovituri direct castigatoare care i-au fragmentat, bucata cu bucata, entuziasmul si increderea Victoriei Azarenka. Crescand viteza jocului de picioare si intensitatea loviturilor, Naomi Osaka a reusit sa o tina pe 'Vika' departe de a intra in teren si de a dicta punctele, asa cum a facut-o cu lejeritate in mansa initiala.

Purtata de forma de moment inainte, Osaka a ajuns sa conduca cu 4-1 in setul trei, dar s-a vazut aproape ajunsa de Azarenka, bielorusa ratand sanse bune de a egala la patru.

Servind la 5-3, Naomi Osaka a ratat prima minge de meci, dar a presat suficient la a doua, punand-o eficient pe Azarenka in pozitia de a gresi fortat.

Pentru acest Grand Slam castigat, Naomi Osaka va incasa un cec in valoare de $3,000,000.