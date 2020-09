"E plina de SILICON!" Cea mai SEXY arbitra din tenis n-a pierdut timpul in pandemie. Imaginea de la US Open care a pus fanii pe jar

Sarboaica Marijana Veljovic e in centrul unei controverse despre o posibila interventie de infrumusetare la care a apelat in ultimele luni.

Arbitra de 39 de ani e unul dintre cei mai apreciati oficiali pe arenele de tenis, de referinta fiind episodul din acest an de la Australian Open, cand l-a pus la punct pe marele Roger Federer pentru incalcarea conduitei etice in timpul unei partide.

In acelasi timp, Marjana e considerata un sex-simbol in lumea sportului alb, prezenta sa fiind una unanim apreciata, in special de catre publicul masculin. Asa se face ca, in aceste zile, la US Open, multi barbati au observat o schimbare in look-ul Marjanei Veljovic.

"E plina de silicon!", e remarca pe care au facut-o multi utilizatori ai retelelor de socializare, remarcand obrajii mai proeminenti ai frumoasei sarboaice. Chiar si comentatorii posturilor de televiziune care transmit turneul au vorbit despre liftingul facial la care a apelat Marjana.