Acum e sigur! Ce se intampla cu pozitia Simonei Halep in clasamentul WTA dupa ce a lipsit de la US Open 2020

Din articol Simona Halep ramane a doua jucatoare in clasamentul mondial

Simona Halep va ramane pe locul 2 in clasamentul WTA si dupa incheierea US Open 2020.

Simona Halep este sigura de a doua pozitie in clasamentul WTA si dupa incheierea editiei 2020 a Openului American, la care campioana en-titre de la Wimbledon nu a participat din motive de precautie, in contextul pandemiei de coronavirus.

Cu 6356 de puncte, Simona Halep ramane a doua in ierarhia mondiala, dupa ce atat Karolina Pliskova, cat si Sofia Kenin - singurele jucatoare care o puteau depasi in clasament - au fost eliminate inainte de a-si indeplini obiectivul necesar pentru a urca pana pe locul 2 WTA.

In fapt, atat Pliskova, cat si Kenin aveau nevoie de castigarea trofeului pentru a o devansa pe Simona Halep, performanta de care cehoaica a fost departe, parasind competitia inca din turul doi dupa o infrangere suferita in fata frantuzoaicei Caroline Garcia; Sofia Kenin a reusit sa ajunga in a doua saptamana de concurs, dar a fost eliminata in faza optimilor de finala de catre belgianca Elise Mertens.

In clasamentul WTA LIVE, Ashleigh Barty este in continuare lider, cu 8717 de puncte, avand 2361 de puncte avans in raport cu Simona Halep.