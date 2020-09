Djokovic si-a aflat pedeapsa! Sanctiuni dure dupa gestul nesportiv de la US Open

Asociatia de Tenis din SUA a anuntat sanctiunile pe care le va primi Djokovic dupa ce a lovit un arbitru cu o minge.

Djovokic a fost descalificat de la US Open, dupa ce in partida cu Pablo Carreno Busta a lovit un arbitru cu o minge.

USTA a reactionat dupa descalificarea sarbului si a oferit detalii despre modul in care va fi sanctionat Djokovic dupa gestul nesportiv. Liderul ATP va fi amendat cu intreaga suma pe care a castigat-o la acest turneu si, de asemenea, va pierde si toate punctele acumulate pana in aceasta faza a competitiei:

"In concordanta cu regulamentul turneului de Grand Slam, dupa actiunea intentionata de a trimite o minge periculos sau nepasator in timp ce esti pe teren sau de a trimite o minge cu neglijenta fara sa tii cont de consecinte, arbitrul de la US Open l-a descalificat pe Novak Djokovic de la editia 2020 a turneului.

Pentru ca a fost descalificat, Djokovic va pierde toate punctele castigate la US Open si va fi amendat cu suma pe care a castigat-o la acest turneu, pe langa alte sanctiuni pe care le-ar putea primi pentru acest incident", se arata in comunicatul USTA.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Djokovic adunase 180 de puncte ATP si 250.000 de dolari pentru calificarea in optimi. Sarbul, campionul editiei din 2019 de la US Open, avea de aparat 2000 de puncte la acest turneu de Grand Slam.

VEZI AICI reactia lui Djokovic.