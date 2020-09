CTP, vehement dupa descalificarea lui Djokovic de la US Open: "Pentru toti acesti imbecili, am un argument de coada vacii" 

CTP are o opinie puternica in legatura cu descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost frapat de numarul mare de persoane care au considerat ca descalificarea lui Novak Djokovic ar fi fost nedreapta, in contextul in care intentia liderului mondial nu a fost aceea de a o lovi pe arbitra de linie.

"Decizia descalificarii lui Nole a fost corecta, dreapta. Altceva este intristator, depresant chiar… E infiorator cati imbecili exista pe aceasta planeta. Nu au logica, nu au bun simt, nu au simtul dreptatii, al corectitudinii, al respectarii regulii. Nu e in chestie, cum ar zice Maiorescu, daca a stat in intentia lui Djokovic sa o loveasca pe doamna arbitru. Bineinteles ca nu a fost intentia lui, sunt convins si eu de acest lucru, dar nu conteaza.



E vorba de norme, de reguli, de lege si trebuie respectate. Miscarea pe care a facut-o e interzisa ca norma si uman si profesionist, in tenis. Niciodata nu lovesti o minge la nivelul bustului unei fiinte umane, spre spatele terenului, unde se pot afla alte persoane, unde nu e adversarul.

Pentru toti acesti imbecili, am un argument de coada vacii, de logica simpla. Ce interes aveau cei de la US Open sa il elimine pe Djokovic, cand Nadal si Federer nu erau oricum, cand oricum s-a pierdut mult din notorietate si din cauza restrictiilor legate de pandemie? Interesul era, dimpotriva, ca unul dintre cei trei mari sa ramana. Eu, unul, ma voi uita cu mult mai putin interes acum ca a iesit Nole," a declarat Cristian Tudor Popescu, informeaza ProSport.

The moment that #1 Novak Djokovic knew that his #USOpen and his undefeated 2020 season were over. pic.twitter.com/uwd5fbXKb1