Roland Garros 2018 | Reactia Svitolinei dupa meciul FABULOS reusit de Buzarnescu: motivul pentru care romanca a castigat

Elina Svitolina a avut doar cuvinte de lauda la adresa Mihaelei Buzarnescu dupa meciul castigat de o maniera entuziasmanta de romanca, insa pune esecul de la Roland Garros pe seama ghinionului.

"Am fost complet depasita astazi si nu am putut oferi cel mai bun tenis al meu. Oricum, Mihaela merita felicitari pentru victorie. A castigat meritat, a jucat un tenis grozav. Daca va continua sa joace asa si daca va rezista presiunii meciurilor, poate ramane in top pentru mult timp", a spus Svitolina la conferinta de presa.

Buzarnescu a obtinut 222.000 de euro si 240 de puncte WTA dupa victoria cu Svitolina.