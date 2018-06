Roland Garros 2018 | Ce nu s-a vazut la TV! Svitolina a incalcat regulamentul in meciul cu Buzarnescu

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Mihaela Buzarnescu a reusit meciul carierei si s-a calificat in optimi la Roland Garros dupa o victorie incredibila in fata favoritei numarul 4 a turneului.

Elina Svitolina a incalcat regulamentul in meciul cu Buzarnescu. Jucatoarea din Ucraina a profitat de faptul ca tribunele de la Terenul 1 sunt foarte aproape de teren si si-a asezat staff-ul pe primele locuri. Potrivit ProSport, Svitolina a primit un sfat pretios in primul set: "Joci prea scurt, foloseste-ti picioarele!". Momentul s-a petrecut in primul set, la scorul de 4-3 pentru Buzarnescu. Sfaturile venite de la antrenor, fapt strict interzis la turneele de Grand Slam, nu au ajutat-o prea mult pe Svitolina care a pierdut primul set, scor 3-6.

Buzarnescu a obtinut 222.000 de euro si 240 de puncte WTA dupa victoria cu Svitolina.