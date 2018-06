"Prestatie de rasunet a Mihaelei Buzarnescu!" Reactii IMEDIATE dupa surpriza anului in tenis: romanca a surprins pe toata lumea dupa calificarea in optimi

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Buzarnescu s-a calificat in optimi dupa ce a eliminat-o pe Svitolina scor, 6-3, 7-5.

Buzarnescu o va intalni pe Madison Keys in turul urmator. Reactiile nu au intarziat sa apara dupa succesul de rasunet al romancei.



"Doctorul stie mai bine! Elina Svitolina a fost eliminata in turul trei de Mihaela Buzarnescu, posesoarea unui doctorat in stiinte sportive. Pentru Mihaela a sosit momentul de glorie si de bucurie, e timpul sa sarbatoreasca!", a scris YahooNews.



"Buzarnescu o rapune pe Svitolina intr-o surpriza incredibila la Paris. Romanca a provocat cea mai mare surpriza de la Roland Garros si a socat-o pe ocupanta locului 4 WTA. Buzarnescu nu mai castigase niciun meci pe tabloul principal la un Grand Slam pana la Roland Garros 2018, dar acum este in optimi, la un an distanta dupa ce se afla pe locul 377 WTA. A fost o prestatie de rasunet din partea lui Buzarnescu, cu 31 de lovituri castigatoare!", a notat si WTA Tennis.