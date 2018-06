Opinie / Interzis sub 18 – Umilința Simonei Halep la Roland Garros

Orice ar spune oricine, Simona Halep a primit o lovitura atunci cand a fost trimisa de organizatorii de la Roland Garros sa joace pe terenul 18 meciul cu Petkovic.

E dovada ca intre a fi clasata pe locul 1 in lume si a fi recunoscuta de lumea tenisului ca numarul 1 este o diferenta suficient de mare. Si nu e in favoarea Simonei.

Poate ca e Halep cea mai buna romanca din istoria tenisului feminin, dar mai are pana sa convinga ca este si o mare personalitate a acestui sport. Trebuie sa recunoastem ca lui Federer, lui Nadal, Serenei sau Sharapovei nu i s-ar fi aplicat niciodata acest tratament de izolare in afara zonei centrale de la Roland Garros. Pentru Halep sunt doar doua cai: sa intre in lumea buna sau sa isi accepte statutul de jucatoare de plan secund.

Ca dupa orice diagnostic, primul pas e acceptarea prezentului. Halep a fost mutata pe un teren cu doar doua mii de locuri pentru ca nu are sprijin.



