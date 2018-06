Roland Garros 2018 | In urma cu un an planuia sa se retraga, acum e in apogeul carierei! Cum a reusit Buzarnescu sa se califice in optimi: "Mi-am zis ca nu trebuie sa fac asta din nou!"

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

Mihaela Buzarnescu este mare surpriza a acestei editii a Roland Garros. Romanca a reusit o partida fabuloasa si o calificare incredibila in optimile turneului. Succesul Mihaelei este cu atat mai important cu cat Buzarnescu se gandea sa se retraga din tenis in urma cu un an.



"Anul trecut pe vremea asta eram pe locul 400 in lume, voiam sa termin cu tenisul. Aveam si probleme la genunchi, dar familia mi-a fost alaturi si m-a ajutat! Din nimic, am invatat multe lucruri si sunt fericita ca lucrurile s-au imbunatatit. Sunt mult mai pozitiva si lucruile merg bine pentru mine. Sunt foarte fericita ca am jucat bine azi. Trebuie sa ma calmez in momentele in care sunt nervoasa (n.red. - a dat cu racheta de pamant la un moment dat), altfel o sa fie rau pe viitor.

De exemplu, la Strasbourg am fost aproape sa o inving pe Cibulkova, eram la doua puncte de meci, dar din cauza unor ganduri mi-am pierdut controlul. Astazi mi-am spus ca nu trebuie sa fac asta din nou. Si mi-a iesit!", a declarat Mihaela Buzarnescu.

Buzarnescu a obtinut 222.000 de euro si 240 de puncte WTA dupa victoria cu Svitolina.