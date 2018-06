Roland Garros 2018 | "Taifunul" Sharapova! Rusoaica a trecut in 2 seturi de Pliskova si o asteapta pe Serena in optimi

Maria Sharapova a avut nevoie de mai putin de ora pentru a se califica in optimi.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Maria Sharapova, locul 30 in clasamentul WTA, a trecut in doua seturi de Karolina Pliskova, scor 6-2, 6-1. Meciul a durat 59 de minute.



In optimi, Sharapova o poate intalni pe Serena Williams. Sportiva din Statele Unite ale Americii joaca in aceasta seara in turul 3, cu Julia Goerges.