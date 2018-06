"Ce poveste! Ce poveste, oameni buni!" Cuvinte URIASE pentru Buzarnescu din partea unui fost lider mondial: "Mihaela trebuie urmarita neaparat!"

Mihaela Buzarnescu a obtinut o victorie incredibila in fata Svitolinei si s-a calificat in optimi la Roland Garros.



Buzarnescu a castigat meciul contra sportivei din Ucraina, scor 6-3, 7-5, si a oferit una dintre marile surprize ale turneului. Mats Wilander, multiplu castigator de turnee de Grand Slam, este convins ca partida cu Svitolina reprezinta doar inceputul pentru romanca.

"Ce poveste! Ce poveste, oameni buni! Mihaela a castigat peste 70 de meciuri in ultimele 12 luni. A revenit si acum e cap de serie! E o jucatoare ce trebuie urmarita neaparat!", a declarat Wilander pentru Eurosport.

Fostul numar 1 mondial considera ca Elina Svitolina este dependenta de sfaturile antrenorului, iar cum interventiile staff-ului tehnic sunt interzise in timpul partidelor de la competitiile majore, sportiva din Ucraina are probleme la turneele de Grand Slam.



"Pentru mine, Svitolina este o jucatoare din categoria lui Caroline Wozniacki. Se descurca bine in circuitul WTA, dar la turneele de Grand Slam are probleme. Aici nu poate apela la antrenor, se simte mai singura, staff-ul e mai departe de teren si din cauza asta nu se descurca", a mai precizat Wilander.