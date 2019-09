Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele turneului de la Hiroshima. Cu cine va juca romanca

Mihaela Buzarnescu a invins-o astazi pe Alison Van Uytvanck (63 WTA) in doua seturi, scor 6-4 7-5.

Romanca s-a impus dupa aproximativ doua ore in fata jucatoarei din Belgia care era cotata cu sansa a 3-a la castigarea turneului.

Buzarnescu va juca in semifinale contra japonezei Nao Hinino, care s-a impus in fata principalei favorite a turneului, Su-Wei Hsieh (29 WTA). Jucatoarea din Japonia a castigat meciul in doua seturi scor 6-4 6-3 in o ora si douazeci de minute.

Meciul dintre Mihaela Buzarnescu si Nao Hibino se va juca maine dimineata de la ora 05:30.

Turneul de la Hiroshima (Japonia) este dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.