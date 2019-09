Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig s-au calificat in optimi la Hiroshima. Vezi cu cine vor juca cele doua romance

Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig s-au calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Hiroshima. Sorana Cirstea a fost eliminata de Sorribes Tormo, din Spania.

Mihaela Buzarnescu a inceput ziua cu o victorie clara, 6-1, 6-4 cu Viktoriya Tomova, dupa care Patricia Maria Tig a trecut cu 6-4, 6-2 de reprezentanta gazdelor, Ayano Shimizu.

Patricia Tig vs. Laura Siegemund & Mihaela Buzarnescu vs. Kurumi Nara/Tatjana Maria in optimile de finala

In ultimul meci al romancelor de azi, Sorana Cirstea a castigat set, dar a pierdut in fata spanioloaicei Sara Sorribes Tormo, scor 2-6, 6-3, 2-6.

Meciurile Patriciei Tig si a Mihaelei Buzarnescu din optimi se vor juca maine, 11 septembrie.