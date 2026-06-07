CITEȘTE AICI TOATE ARTICOLELE SPORT.RO DESPRE LEO SACA, ROMÂNUL DE LA FC BARCELONA

Moldova a remizat la Chișinău în amicalul cu Bulgaria, scor 2-2, meci în care și-a făcut debutul pentru naționala de seniori de peste Prut Leo Saca, fost internațional de juniori al României care deja a debutat oficial la FC Barcelona.

La moldoveni au jucat mai mulți actuali sau foști jucători din ligile României: Dumitru Celeadnic, Teodor Lungu, Victor Stînă, Ștefan Bodișteanu (decarul echipei), Virgiliu Postolachi, Victor Bogaciuc (marcator) sau Victor Ciumașu (și el debutant).

”Victor Bogaciuc și Vladislav Baboglo au marcat câte al 3-lea gol pentru tricolori, Sergiu Perciun a bifat al 10-lea meci în tricoul Naționalei, iar Leo Saca, Victor Ciumașu, Ovidiu David și Serghei Țurcan au debutat pentru Echipa Țării. Pentru echipa antrenată de Lilian Popescu urmează pe 9 iunie un alt meci de verificare, contra Armeniei”, a notat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Caseta meciului Moldova – Bulgaria 2-2

Au marcat: Victor BOGACIUC (60), Vladislav BABOGLO (85) / Georgi RUSEV (23), Marin PETKOV (76)

5 iunie 2026. Ora 20.00. Chișinău. Stadion Zimbru. Spectatori: 3.613

Arbitru: Tural KURBANOV. Asistenții arbitrului: Akif AMIRALI, Jamil GULIYEV (toți, Azerbaidjan). Al patrulea oficial: Roman JITARI (Moldova). Delegat UEFA: Adrian IXARI (Moldova)

Cartonașe galbene: Petru POPESCU (16), Teodor LUNGU (43), Dan PUȘCAȘ (71) / Dimitar VELKOVSKI (49), Ivan TURITSOV (70)

Moldova: 12.Dumitru CELEADNIC, 4.Vladislav BABOGLO, 5.Cătălin CUCOȘ (3.Mihail ȘTEFAN, 84), 6.Mihail GHERASIMENCOV (2.Leonard SACA, 84), 8.Teodor LUNGU (7.Ștefan BÎTCA, 46), 9.Petru POPESCU (13.Victor STÎNĂ, 46), 10.Ștefan BODIȘTEANU (19.Dan PUȘCAȘ, 65), 14.Ioan-Călin REVENCO (24.Serghei ȚURCAN, 65), 16.Danila FOROV (21.Sergiu PERCIUN, 46), 17.Virgiliu POSTOLACHI (22.Victor CIUMAȘU, 65), 18.Victor BOGACIUC (20.Ovidiu DAVID, 84)

Rezerve: 1.Emil TÎMBUR, 23.Andrei COJUHAR, 15.Ion BORȘ

Antrenor: Lilian POPESCU

Bulgaria: 23.Martin VELICHKOV (13.Dimitar SHEYTANOV, 46), 2.Rosen BOZHINOV (6.Hristiyan PETROV, 88), 3.Andrea HRISTOV, 7.Borislav TSONEV (18.Tonislav YORDANOV, 75), 10.Zdravko DIMITROV (17.Martin MINCHEV, 56), 11.Georgi RUSEV (16.Marin PETKOV, 56), 19.Ivan TURITSOV (4.Patrik-Gabriel GALCHEV, 56), 21.Dimitar VELKOVSKI, 22.Emil TSENOV (26.Berk BEYHAN, 88), 24 Petko PANAYOTOV (12.Efe ALI, 88), 25.Lukas PETKOV (9.Vladimir NIKOLOV, 75)

Rezerve: 1.Daniel NAUMOV, 5.Kristian DIMITROV, 8.Andrian KRAEV, 14 Teodor IVANOV, 20 Martin GEORGIEV

Antrenor: Aleksandar DIMITROV

Info și foto: FMF