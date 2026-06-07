Selecționata lui Lionel Scaloni a jucat fără Lionel Messi, menajat din cauza unei probleme la tendonul lui Ahile, dar și fără Julian Alvarez, accidentat la gleznă.

Lautaro Martinez, omul meciului!

Argentina s-a bazat pe Lautaro Martínez, care a făcut diferența. Atacantul lui Inter Milano a deschis scorul din penalty în minutul 37, după un fault asupra lui Nicolas Tagliafico.

În repriza a doua, Lautaro a pasat decisiv la golul de 2-0, marcat de Giuliano Simeone în minutul 54, cu o finalizare din câțiva metri.

Argentina mai are un ultim test înainte de Mondial, contra Islandei, după care va debuta la turneul final pe 16 iunie, împotriva Algeriei.

Lotul Argentinei:

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Fundaşi: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid) , Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olimpique Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olimpique Lyon), Facundo Medina (Olimpique Marseille).

Mijlocaşi: Giovani Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Boca Jrs), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (RC Strasbourg Alsace).

Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milano), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Lyon), Nico Paz (Como).