Patricia Tig eliminata in optimile turneului de la Hiroshima! Mihaela Buzarnescu, singura ramasa in competitie

Patricia Maria Tig a fost eliminata de Laura Siegemund.

Patricia Maria Tig a fost eliminata de Laura Siegemund in optimile de finala ale turneului 250 WTA de la Hiroshima. Romanca a cedat scor 2-6, 7-5, 5-7 dupa 3 ore de joc.

A fost o partida echilibrata in care Patricia Tig (numar 140 WTA) a jucat un tenis bun, punand-o in dificultate pe Laura Siegemund din Germania, actualmente ocupanta locului 84 in clasamentul WTA.

In turneul de la Hiroshima a mai ramas Mihaela Buzarnescu. Miki o va avea ca adversara in optimi pe Kurumi Nara, intr-un meci care se va disputa maine.