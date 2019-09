Mihaela Buzarnescu, in sferturi la Hiroshima! Cu cine va juca mai departe

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Hiroshima.

Romanca a invins-o pe Kurumi Nara scor 7-6, 7-5, dupa o ora si 50 de minute de joc. In sferturile de finala, Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe belgianca Alison Van Uytvanck.

Mihaela Buzarnescu – Van Uytvanck, 1-1 la scorul intalnirilor directe



Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de doua ori pana acum. Buzarnescu s-a impus in prima intalnire la Poitiers, scor 6-4, 6-2, pe o suprafata hard indoor, in vreme ce Van Uytvanck si-a luat revansa la Budapesta, pe o suprafata identica, insa scorul a fost mult mai drastic in favoarea sa, 6-1, 6-0.



In cazul in care se va califica, Mihaela Buzarnescu va juca in semifinale cu Su-Wei Hsieh, favorita 1 sau cu Nao Hibino.