Maria Sharapova critică noua generație, din postura de comentatoare de tenis: „Serena a bătut numărul 2 WTA la 40 de ani!”

Alături de Flavia Pennetta și Daniela Hantuchova, Maria Sharapova s-a înscris în rândul jucătoarelor retrase care critică generația actuală a tenisului feminin.

Declarația făcută de sportiva rusoaică vine în contextul în care Serena Williams a învins-o, la 41 de ani fără trei săptămâni, pe Anett Kontaveit (2 WTA), în turul secund al Openului American.

„Nu vreau să tratez cu lipsă de respect noua generație, dar când jucam eu, competiția era mai dură, O Serena Williams care învinge la 40 de ani numărul 2 mondial e cea mai bună mărturie a acestui fapt.

A fost uimitor să asistăm la ultima cursă către glorie a Serenei Williams, dar și la tenacitatea sa grațioasă, dusă până la capătul carierei,” a punctat Maria Sharapova, în prima sa apariție în postura de comentatoare de tenis pentru canalul de sport american, ESPN.

