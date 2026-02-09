Cristiano Ronaldo nu a mai participat la meciurile echipei sale, Al-Nassr Riad, în semn de protest faţă de transferul lui Karim Benzema, la Al-Hilal.

Portughezul a considerat nedrept ajutorul de care beneficiază marea rivală din campionat din partea guvernului saudit, care finanțează coloșii din prima ligă. Dar acum, potrivit francezilor de la „L’Equipe“, CR7 este aşteptat să revină pe teren.

Cristiano Ronaldo nu a fost trecut pe foaia de meci la ultimele două partide ale lui Al-Nassr. Nu din cauza unei accidentări, ci pentru a protesta faţă de transferul lui Karim Benzema la rivala Al-Hilal! Internaţionalul portughez (226 de selecţii, 143 de goluri) a acuzat Fondul Public de Investiţii din Arabia Saudită (PIF), care deţine 75% din clubul Al-Hilal, că ar fi facilitat transferul fostului său coechipier de la Real Madrid în mercato de iarnă.

Această opinie a fost împărtăşită de suporterii echipelor Al-Nassr şi Al-Ittihad (fostul club al lui Karim Benzema).

Conform Agerpres, PIF a acceptat cererile jucătorului, pentru a compensa acest transfer, şi ridicat suspendările lui Simao Coutinho, directorul sportiv al lui Al-Nassr, şi Jose Semedo, directorul executiv al acestei grupări.

Prin urmare, Cristiano Ronaldo este aşteptat să revină pentru următorul meci de campionat al echipei sale, pe 14 februarie.