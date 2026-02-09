Carvajal a crescut în academia lui Real Madrid, iar din 2013 este o prezență constantă în lotul "blanco". Cu toate acestea, contractul fundașului se apropie de final.

Dani Carvajal, aproape de despărțirea de Real Madrid

Veteranul din apărare mai are contract cu Real Madrid doar până la 30 iunie. Potrivit Football España, conducerea de pe "Santiago Bernabeu" nu este pe deplin convinsă că Dani Carvajal ar trebui să mai rămână în lot.

Dani Carvajal a suferit o ruptură de ligamente la genunchiul drept în octombrie 2024. Oficialii clubului se tem că apărătorul este în continuare fragil și consideră că nu ar fi o idee bună păstrarea acestuia în lot pentru anii următori. Astfel, Real Madrid ar putea lua în calcul transferul unui alt fundaș dreapta în perioada de mercato din vară.

În acest sezon, Dani Carvajal a evoluat în doar zece meciuri oficiale. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a fundașului dreapta este de 7 milioane de euro.

Al doilea cel mai titrat jucător din istoria clubului

Dani Carvajal are la activ 27 de trofee câștigate alături de Real Madrid. El face parte din clubul select al celor patru "galactici" care au câștigat de șase ori trofeul UEFA Champions League. Aici mai sunt incluși Luka Modric, Toni Kroos și Nacho.

Doar Luka Modric a câștigat mai multe trofee din postura de jucător al lui Real Madrid. Croatul a obținut 28 de titluri în perioada petrecută pe "Bernabeu".

Din acest motiv, decizia celor de la Real Madrid în cazul lui Dani Carvajal va fi extrem de dificilă.