Jaqueline Cristian (24 de ani, 70 WTA) a jucat prima sa finală de turneu WTA la capătul sezonului 2021, în competiția de la Linz, dar pătrunderea în top 100 WTA s-a sincronizat nefericit cu o accidentare dură suferită la Doha, în urma căreia a avut nevoie de o operație pentru a-și reface ligamentele încrucișate anterioare și meniscul.

Amintindu-și despre începuturile sale în tenis, în „Interviul de 10”, acordat PRO ARENA, Jaqueline Cristian a menționat că Maria Sharapova a fost unul dintre marile motive pentru care și-a început călătoria în „Sportul Alb.” Mai exact, tatăl său a fost un mare fan al sportivei din Federația Rusă, pe care, ulterior, Jaqueline a avut șansa de a o urmări pe viu în Academia de Tenis Nick Bollettieri, una dintre cele mai prestigioase din întreaga lume.

Jaqueline Cristian a urmărit-o pe Maria Sharapova la Academia Bollettieri, în perioada junioratului

„Tata m-a dus prima dată la tenis. Aveam 4 ani și a fost ideea părinților, tatăl meu fiind un fan al sportului. A fost o distracție totală. Eram mai mulți copii, făceam multe jocuri și m-a făcut să-mi placă.

Junioratul meu a fost cu urcușuri și coborâșuri, pentru că am avut multe accidentări. Nu atât de grave precum aceasta, dar m-au ținut pe bară câteva luni. Făceam și naveta București - Florida, mă antrenam în perioada iernii la Academia Bollettieri și jucam tot felul de turnee prin America.

Am fost o junioară destul de bună. Am fost locul 30 mondial, obțineam rezultate bune constant. Jucam des sferturi, semifinale, câștigam, eram constantă.

„Am fost o junioară constantă.”

Am fost norocoasă și cu Academia Bollettieri, pentru că am văzut ce înseamnă să ai condiții și să te antrenezi ca un profesionist, să ai contact cu jucătorii de top,” a punctat Jaqueline Cristian, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Junioară fiind, am văzut multe jucătoare bune din acea perioadă, inclusiv pe Maria Sharapova. Dacă nu ai aceste condiții și nu poți să îți oferi șansa asta de a progresa, e foarte greu.

Mie mi-a plăcut foarte mult Maria Sharapova. Teoretic, am început tenisul datorită ei, tatăl meu fiind fanul numărul 1 al Sharapovei. Practic, eu de-asta am ajuns la tenis. După aceea, am început și eu să o urmăresc, iar, cu timpul, am început să 'fur' de la fiecare jucătoare,” a mai spus Jaqueline Cristian în „Interviul de 10.”

