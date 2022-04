Învinsă de 4 ori în cele 5 meciuri directe cu Maria Sharapova, Eugenie Bouchard și-a amintit, vorbind pentru un podcast, cât de enervantă a fost Maria Sharapova, în circuitul WTA.

Sportiva canadiană, care își pregătește precaut revenirea în turneele de tenis, după o operație suferită la umăr, a rememorat comportamentul chestionabil al sportivei din Federația Rusă în timpul sesiunilor de încălzire. Bouchard a dezvăluit că Sharapova folosea acest timp mai degrabă pentru a-și intimida oponentele decât să se pregătească literalmente de startul jocului.

Genie Bouchard: „Sharapova era atât de enervantă! Încerca să-și intimideze adversarele, dar cu mine nu a funcționat.”

„Oh, da, Sharapova! Dădea cât putea de tare în mingi la încălzire! Era atât de enervantă! Încerca să-și intimideze adversarele, dar cu mine nu a funcționat. În cele din urmă, arbitrul nu te poate obliga să faci nimic. Poți să intri pe teren și să decizi că nu vrei să te încălzești, dacă asta vrei. De obicei, noi ne încălzim ca să ne simțim mai bine, dar sunt unii care încearcă să lovească cât de tare pot,” a declarat Eugenie Bouchard.

„Din nefericire, nu mai putem juca una împotriva celeilalte. A fost o adversară excelentă, am avut multe bătălii, dar nu ne mai putem întâlni, din păcate, pentru că s-a retras,” a adăugat sportiva canadiană în podcastul Pardon My Take, notează Digi Sport.