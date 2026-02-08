FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă.
Elias Charalambous, mesaj mobilizator după Oțelul - FCSB 1-4
La finalul partidei, Elias Charalambous, antrenorul campioanei en-titre, le-a transmis elevilor săi că mai au de muncit pentru a se califica în play-off și că trebuie să se concentreze pe cele patru meciuri rămase din sezonul regular.
„Nu suntem încă în play-off. Avem mult de muncă până a ajunge acolo. Craiova este o echipă bună, dar pentru mine contează ce facem noi. Trebuie să ne concentrăm pe meciurile pe care le mai avem de disputat”, a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.
FCSB se află pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de „U” Cluj.. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.
Echipele din Oțelul - FCSB
- Oțelul: Dur Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Manuel Lopes, Conrado – Bruno Paz (Patrick 57'), Joao Lameira, Pedro Nuno (A. Ciobanu 19') - Bană, Debeljuh (Kazu 75'), Andrezinho (Chira 57'). Antrenor: Laszlo Balint
- FCSB: M. Popa – Pantea (V. Creţu 46'), Andre Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Baba Alhassan (Joao Paulo 46') – Miculescu (Mamadou Thiam 82'), F. Tănase (Octavian Popescu 87'), Olaru (M. Toma 87') – Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous
- Cartonaşe galbene: Zhelev 73', Kazu 90+2' / Baba Alhassan 45+4', Andre Duarte 61'
- Cartonaş roşu: Diego Zivulic (Oţelul Galaţi) min. 54
- Arbitri: Marcel Bîrsan - Mircea Grigoriu, Cosmin Vatamanu
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Sebastian Gheorghe