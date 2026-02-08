FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Superligă.

Elias Charalambous, mesaj mobilizator după Oțelul - FCSB 1-4

La finalul partidei, Elias Charalambous, antrenorul campioanei en-titre, le-a transmis elevilor săi că mai au de muncit pentru a se califica în play-off și că trebuie să se concentreze pe cele patru meciuri rămase din sezonul regular.

„Nu suntem încă în play-off. Avem mult de muncă până a ajunge acolo. Craiova este o echipă bună, dar pentru mine contează ce facem noi. Trebuie să ne concentrăm pe meciurile pe care le mai avem de disputat”, a declarat Elias Charalambous, la Digi Sport.

FCSB se află pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de „U” Cluj.. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.

Echipele din Oțelul - FCSB