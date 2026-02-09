Pe finalul ferestrei de mercato, Dinamo s-a despărțit de Stipe Perica, iar atacanții pe care Zeljko Kopic îi mai are acum la dispoziție sunt Mamadou Karamoko și Alexandru Pop.

Dinamo caută atacant: "Soluțiile la care ne-am uitat noi sunt inabordabile. Dacă găsim, cu siguranță o să vină"

Înaintea partidei cu Universitatea Craiova, președintele Andrei Nicolescu a recunoscut că Dinamo și-ar dori să aducă un vârf de atac în această perioadă, însă căutările nu sunt deloc simple.

Deși fereastra de mercato din Superliga se încheie luni seară, Andrei Nicolescu a lăsat de înțeles că nu este exclus ca Dinamo să apeleze la un atacant liber de contract, care ar putea fi legitimat în această iarnă.

"Dinamo are nevoie de un jucător care să aducă calitate suplimentară față de ceea ce avem. Asta e decizia pe care am luat-o: nu vom transfera doar de dragul de a mai avea încă un jucător care să fie la nivelul pe care îl avem deja. Vorbind cu Kopic, și el a spus că e mult mai important echilibrul și energia din interiorul clubului decât încă unu sau două transferuri care să nu vină cu plusul dorit.

(n.r - întrebat dacă ar putea sosi un atacant liber de contract) Dacă o să găsim soluția potrivită, cu siguranță o să vină. În momentul ăsta nu avem o soluție optimă. Soluțiile la care ne-am uitat noi sunt inabordabile", a spus Andrei Nicolescu, la Digisport.

Cum s-a mișcat Dinamo în această fereastră de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - Valentin Țicu (Petrolul / gratis), Ianis Târbă (Celta Vigo II / împrumutat), Matteo Duțu (Milan Futuro / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Codruț Sandu (Corvinul), Raul Rotund (Unirea Slobozia)

Plecări - Charalampos Kyriakou (AEK Larnaca / gratis), Stipe Perica (contract reziliat), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Luca Bărbulescu (Corvinul / împrumutat), Casian Soare (CS Dinamo / împrumutat)