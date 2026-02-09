LIVE TEXT pe Sport.ro, Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc în ultimul meci din cadrul etapei a 26-a din Superligă, într-un derby care se joacă pe Arena Națională.

Șapte victorii, patru remize și doar o partidă pierdută au înregistrat bucureștenii în ediția curentă pe teren propriu.

Oltenii s-au impus în cinci dintre cele 12 deplasări din sezonul actual, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Începând cu anul 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 25 ori, de patru ori au învins bucureştenii, de 13 ori au câştigat oltenii, iar alte opt partide s-au terminat la egalitate.

Ultimul meci în SuperLigă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

În tur, a fost 2-2 pe stadionul din Bănie

24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1: este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 13 dispute directe din campionat.

Cea mai recentă confruntare din prima ligă: 26 septembrie 2025, Universitatea Craiova - Dinamo 2-2 (marcatori: Samuel Teles, Juraj Badelj / Alexandru Musi, Alexandru Pop). Info: LPF

