PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa STARTUL FULGERATOR de la Australian Open: "Prima data mi-am facut tema, iar apoi am iesit pe teren!" | Ce spune despre urmatoarea adversara

Simona Halep s-a calificat in turul 2 la Melbourne.

Simona Halep a reusit un start fulminant de Australian Open, invingand-o in doar 59 de minute de joc pe Lizette Cabrera (23 de ani, 140 WTA), scor 6-2, 6-1. Romanca a castigat 70% din punctele jucate cu primul serviciu, un procentaj care a scazut insa in setul secund, cand numarul game-urilor intrate in prelungiri s-a intensificat notabil.

La finalul partidei, Halep s-a oprit sa ofere interviul obisnuit al invingatoarei, aratandu-se relaxata si fericita sa fie la Melbourne, in fata publicului prezent pe Arena Rod Laver.

???????? Aussie coach

???????? Aussie 1R singles opponent

???????? Aussie 2R singles opponent

???????? Aussie doubles partner

???????? Aussie 1R doubles opponents You sure you're not Aussie @Simona_Halep? ????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/vw6GNp50WC — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021

"Se simte minunat sa fiu aici din nou la Melbourne si sa joc la Australian Open. Am amintiri grozave si e o placere sa revin, incercand sa joc cel mai bun tenis al meu. A fost greu sa incep turneul dupa atat de mult timp de pauza, iar cand joci prima oara cu cineva e intotdeauna dificil. Vreau sa imi felicit adversara, e inca tanara si are tot viitorul in fata. Intotdeauna e complicat sa joci cu beneficiare de wildcarduri, dar m-am uitat la clipuri cu meciuri de-ale ei, pe care echipa mea mi le-a dat, deci mi-am facut tema intai, iar apoi am iesit pe teren," a declarat Simona Halep in interviul organizat imediat dupa incheierea partidei.

Chestionata despre urmatoarea oponenta, Ajla Tomljanovic, Simona Halep a raspuns: "Imi place sa fiu aici, deci imi place si sa joc cu australience. Fizic ma simt bine, am jucat un meci bun cu Ashleigh Barty in Adelaide, la Gippsland Trophy cateva, iar acum sunt pregatita. Imi va fi greu, e dificil sa joci impotriva big hitterelor (jucatoarelor care lovesc majoritatea mingilor puternic), dar trebuie sa fiu puternica pe picioare, sa ma concentrez pe mine insami si sa dau tot ce am mai bun," a adaugat Halep.

Halep va juca urmatorul meci la Australian Open miercuri, 10 februarie impotriva Ajlei Tomljanovic (27 de ani, 69 WTA). Tomljanovic a reusit o victorie in oglinda azi, trecand expeditiv de japoneza Misaki Doi (84 WTA) in primul tur, cedand doar trei game-uri in 71 de minute de joc. A fost 6-2, 6-1 pentru Ajla, care a lovit 20 de lovituri driect castigatoare, dintre care sase asi.

And also the trademark smile is back! ???????????? pic.twitter.com/wkOPzqli0G — SimoReactions (@Simoreactions) February 8, 2021