„Mă bucur pentru Ashleigh Barty, dar mă întristez pentru tenis” Reacția WTA și a jucătoarelor de top la decizia-șoc a australiencei

Foarte puține persoane s-ar fi gândit în 29 ianuarie 2022 - ziua finalei turneului feminin de simplu din cadrul Openului Australian - va rămâne ultimul meci profesionist jucat de Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA).

La 25 de ani, sportiva din Australia a ales să părăsească sportul care a făcut-o renumită în întreaga lume, iar palmaresul său nu dezamăgește pe nimeni, ci poate doar compatrioții care s-ar fi așteptat la o prelungire a perioadei de supremație a australiencei în elita tenisului feminin.

„Ash, ce pot să spun, știi că am lacrimi în ochi, nu? Prietena mea, îmi vei lipsi în circuit. Ai fost diferită, deosebită și am împărțit câteva momente grozave. Ce urmează pentru tine? Să devii campioană de Grand Slam în golf?”, a fost întrebarea pusă de Simona Halep pentru a aprecia polivalența australiencei Ashleigh Barty, devenită acum fostă jucătoare de tenis și fostă jucătoare de cricket.

„Să fii fericită și bucură-te de viața ta la maximum. Îmbrățișări și pupici, Simo”, a fost mesajul scris de Simona Halep pe Twitter pentru a omagia relația de prietenie avută cu Ashleigh Barty în circuitul WTA.

„Un exemplu incredibil pentru mulți oameni, și nu doar în sport. Și-a traversat cariera întotdeauna în maniera sa specială. Bine jucat, Ash. Ești o legendă australiană,” a comunicat fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.

„Nu am nimic decât respect față de tine, Ashleigh! Toate cele bune și felicitări pentru o carieră distinsă!”, a fost mesajul transmis de Elina Monfils actualei ocupante a locului 1 WTA.

„Ash, nu am cuvinte... de fapt, îți arăți adevărata clasă părăsind tenisul în această manieră frumoasă. Sunt atât de fericită că am putut împărți terenul cu tine. Tenisul nu va mai fi la fel fără tine, niciodată! Te admir ca jucătoare și persoană și-ți urez toate cele bune,” i-a scris Petra Kvitova australiencei.

„Ai făcut-o în stilul tău, Ash!”, au fost cuvintele publicate pe pagina oficială a Openului Australiei.

