„Ash, știi că am lacrimi în ochi, nu? Îmi va fi dor de tine” Reacția copleșitoare a Simonei Halep la retragerea prietenei Barty 

Simona Halep a fost una dintre primele jucătoare care au reacționat public la retragerea din tenis a sportivei australiene, Ashleigh Barty. La doar 25 de ani și număr 1 WTA incontestabil de doi ani, două luni și două săptămâni, Ashleigh Barty a luat hotărârea de a pune racheta în cui.

Decizia nu a fost ușor de primit din partea lumii tenisului, iar Simona Halep nu a făcut excepție. În 2021, Simona Halep și Ashleigh Barty au jucat un meci demonstrativ, la Adelaide, dar puțini ar fi bănuit că acea întâlnire avea să fie ultima, până la retragerea jucătoarei de la antipozi.

„Ash, ce pot să spun, știi că am lacrimi în ochi, nu? Prietena mea, îmi vei lipsi în circuit. Ai fost diferită, deosebită și am împărțit câteva momente grozave. Ce urmează pentru tine? Să devii campioană de Grand Slam în golf?”, a fost întrebarea pusă de Simona Halep pentru a aprecia polivalența australiencei Ashleigh Barty, devenită acum fostă jucătoare de tenis și fostă jucătoare de cricket.

„Să fii fericită și bucură-te de viața ta la maximum. Îmbrățișări și pupici, Simo”, a fost mesajul scris de Simona Halep pe Twitter pentru a omagia relația de prietenie avută cu Ashleigh Barty în circuitul WTA.

Neluând în calcul meciul demonstrativ de la Adelaide, care a fost câștigat de Ashleigh Barty, Simona Halep încheie seria meciurilor directe cu avantaj, scor 3-1. În momentul retragerii, în schimb, Barty are 3 titluri de mare șlem câștigate, cu unul mai multe decât Simona Halep.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l