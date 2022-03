Novak Djokovic redevine lider ATP, Simona Halep, înapoi în top 20 WTA: schimbările majore ale clasamentelor ATP și WTA

Actualizările clasamentelor ATP și WTA după cele două săptămâni de joc din cadrul turneelor de calibru 1000 de la Indian Wells a produs câteva modificări relvante în configurațiile ambelor ierarhii.

În clasamentul ATP, Novak Djokovic a făcut rocada cu Daniil Medvedev, după numai 3 săptămâni, în care tenismenul din Federația Rusă a condus circuitul de elită al tenisului masculin.

Djokovic îl conduce pe Medvedev cu doar 20 de puncte ATP, iar Medvedev poate reveni peste două săptămâni ca număr 1 ATP, în condițiile în care Novak Djokovic va absenta, din cauza statutului de sportiv nevaccinat, căruia nu i se permite intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Daniil Medvedev a făcut sferturi de finală în ediția anterioară a turneului de la Miami, în consecință are nevoie de o calificare în semifinale, pentru a redeveni număr 1 mondial.

Daniil Medvedev as ATP #1

veni vidi see you later, I guess #Daniil #Medvedev #ATP #Rankings pic.twitter.com/55AhIndxqM