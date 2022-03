Moștenirea lăsată de Ashleigh Barty în tenis: cu câți bani și cu ce palmares se retrage sportiva australiană la 25 de ani 

Când nimeni nu se aștepta, Ashleigh Barty a anunțat decizia de a se retrage în tenis, taman la vârsta de 25 de ani, când avea poziția întâi a ierarhiei WTA ocupată fără încetare în ultimele 114 săptămâni.

Doi ani, două luni și două săptămâni de glorie continuă i-au ajuns australiencei Ashleigh Barty, un lucru curios de enunțat, comparând cu maratonul monstruos pentru cărțile de istorie care se dă în circuitul ATP între Rafael Nadal, Novak Djokovic și Roger Federer.

Cu 305 de victorii și 102 înfrângeri suferite în circuitul WTA, Ashleigh Barty se retrage având în palmares 15 titluri, între care trei, de mare șlem.

Barty a câștigat Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 și Australian Open 2022, titluri întregite de succesul din Turneul Campioanelor și reușitele notabile din turneele de la Miami, Cincinnati sau Stuttgart.

Rezultatele impresionante nu au venit pentru „Ash” Barty doar în turneele de simplu. Celor 15 titluri din proba individuală li se adaugă 12 trofee în turneele de dublu, inclusiv US Open 2018, câștigat alături de sportiva americană, Coco Vandeweghe.

Membră a echipei australiene de Fed Cup în 2013-14 și 2017-19, Ashleigh Barty are numeroase realizări în clasamentul mondial: a încheiat anul 2021 - al treilea an la rând - ca număr 1 WTA, iar în 2021 a reușit un palmares de 42 de victorii și doar 8 eșecuri.

Primul titlu WTA cucerit de Ashleigh Barty în proba de simplu a survenit în 2017, la Kuala Lumpur, o performanță care indică progresul violent și incontestabil al australiencei, în a doua fază a carierei, în care a revenit după o scurtă trecere prin lumea cricketului.

Între anii 2014 și 2016, Ashleigh Barty a luat o pauză din tenis, la doar 18 ani și a jucat cu succes pentru Brisbane Heat în Liga Big Bash de Cricket, demonstrând polivalență și setându-se ca un exemplu atipic în lumea tenisului feminin, nu doar din prisma retragerii premature.

Stilistic, Ashleigh Barty lasă în urmă și va priva circuitul WTA de un joc variat, apreciat de multe voci din lumea tenisului, care nu au putut găsi o jucătoare care să replice eficient slice-ul și inteligența tactică prin care australianca a compensat de multe ori deficitul de înălțime și forță, raportat la adversarele întâlnite.

I can't fucking believe that this match is the last match of her career ????????????pic.twitter.com/nCKvXhcYO5