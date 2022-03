Cine sunt principalele adversare ale Simonei Halep la Miami Open 2022: banii puși în joc rivalizează cu premiile unui Grand Slam

Semifinalistă învinsă de ulterioara campioană la Indian Wells, Simona Halep s-a deplasat la Miami, unde va juca al doilea din cele trei turnee pe care le dispută în Statele Unite ale Americii, în primăvara sezonului 2022.

Înainte de a debuta în sezonul de zgură, la Charleston (4-10 aprilie), cea mai bună jucătoare de tenis din România va juca în a treia competiție WTA 1000 a anului, desfășurată în orașul-simbol al statului Florida, între 22 martie - 3 aprilie.

Cap de serie numărul 23 pe tabloul principal al competiției WTA 1000 de la Miami, Simona Halep beneficiază de un prim tur liber, urmând să intre în turneu abia din turul secund, în care o va înfrunta pe învingătoarea meciului dintre Greet Minnen (81 WTA) și Daria Saville (249 WTA).

Repartizată în primul sfert al tabloului principal, Simona Halep o are pe Aryna Sabalenka pe partea sa de tablou, iar în urma unei potențiale calificări în semifinale, românca s-ar putea duela cu Anett Kontaveit, în fața căreia a pierdut finala turneului WTA 250 Transylvania Open, derulată în octombrie 2021.

În finală, cea mai dificilă adversară a Simonei Halep ar putea fi Iga Swiatek, care a învins-o în penultimul act la Indian Wells și cu care împarte un scor egal al meciurilor directe, 2-2.

????????Irina Begu vs ????????Hailey Baptiste ????????Simona Halep - BYE (R2 vs ????????Daria Saville/????????Greet Minnen) ????????Gabriela Ruse vs ????????AnaKonjuh ????????Sorana Cirstea - BYE (R2 vs ????????Shuai Zhang/????????Clara Tauson) #MiamiOpen pic.twitter.com/0hg9L8WsIr

În absența liderului WTA, Ashleigh Barty - care a ales să se odihnească timp de două luni după cele 7 ore și jumătate de efort depuse în turneul perfect jucat la Australian Open -, campioana turneelor WTA 1000 de la Doha și Indian Wells, poloneza Iga Swiatek este principala favorită la câștigarea trofeului pus în joc la Miami, în viziunea bookmakerilor.

Pe hârtie însă, viitoarea adversară a Simonei Halep din barajul de Billie Jean King Cup, Iga Swiatek este cap de serie numărul 2, principala favorită, conform tabloului principal fiind Aryna Sabalenka (5 WTA).

Situată la $145,442 în spatele Mariei Sharapova, în clasamentul all-time care numără banii câștigați de jucătoare în circuitul de elită al tenisului feminin, Simona Halep o poate depăși pe multipla campioană de Grand Slam dacă va lega trei victorii pe tabloul principal.

Simona Halep are nevoie să ajungă în sferturile de finală pentru a urca pe locul 3 în această ierarhie, urmând să li se alăture în acest scenariu surorilor Williams în clubul celor mai prolifice jucătoare, din punct de vedere financiar, din întreaga istoria tenisului feminin.

Career Prize Money Leaders

1. ???????? Serena Williams, $94,518,971

2. ???????? Venus Williams, $42,280,540

3. Maria Sharapova, $38,777,962

4. ???????? Simona Halep, $38,632,520

If Simona Halep reaches the QFs in Miami, she'll join the Williams sisters in the top 3.#Simona #Halep#WTA #Money pic.twitter.com/NSHsbA68Bg