Andy Murray donează copiilor din Ucraina toți banii pe care îi va face în 2022. Scoțianul își riscă propria sănătate pentru a ajuta

Fostul lider ATP, Andy Murray s-a reunit cu Ivan Lendl pentru a treia oară, dar preocuparea sa principală în aceste momente întrece sfera tenisului.

Triplul campion de Grand Slam a anunțat că va dona toți banii pe care îi va câștiga din turneele de tenis la care va participa în sezonul 2022 copiilor afectați de războiul din Ucraina.

„Peste 7,5 milioane de copii sunt în pericol, în urma conflictului din Ucraina, prin urmare colaborez cu Unicef pentru a oferi ajutoare urgente medicale și echipamente necesare pentru copilași.

E vital ca educația să continue, așadar UNICEF muncește pentru a face posibilă continuarea învățării pentru copiii relocați, dar și pentru a reabilita școlile distruse.

Voi dona toate câștigurile financiare obținute în tenis pentru tot restul anului, dar oricine din Marea Britanie poate susține răspunsul umanitar al UNICEF utilizând acest link.

Copiii din Ucraina au nevoie de pace - acum,” a scris Andy Murray pe Twitter.

Andy Murray (34 de ani, 88 ATP) a câștigat $62,570,998 din tenis până astăzi.

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8

Children in Ukraine need peace - now. ???????? ????

