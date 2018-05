"M-am saturat! Daca mai pierd asa, cred ca ma retrag mai devreme". O dubla castigatoare de Grand Slam anunta ca se gandeste sa renunte la tenis

Svetlana Kuznetsova, castigatoare a turneelor de la US Open (2004) si Roland Garros (2009), spune ca se gandeste tot mai mult la retragere.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Jucatoarea rusa Svetlana Kuznetsova, in varsta de 32 de ani, spune ca se gandeste tot mai des si mai serios la retragerea din circuit. Fosta castigatoare de US Open si Roland Garros, precum si fost numar 2 mondial, rusoaica s-a confruntat in ultima perioada cu o serie de rezultate mai slabe.

Kuznetsova spune ca intentiona sa mai joace 2-3 ani, dar infrangerile din ultima perioada o pot determina sa renunte mai repede la tenisul profesionist.

"M-am saturat sa fiu in circuti de atat de mult timp. Este adevarat ca mi-am propus sa mai joc doi-trei ani, dar doar cu conditia sa joc bine. Daca pierd precum am facut-o in acest an, n-o mai duc mult si s-ar putea sa ma retrag mai devreme", a spus Kuznetsova.

Svetlana Kuznetsova e acum pe locul 27 mondial. In 2007, ea a fost numarul 2 WTA.