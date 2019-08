Simona Halep a avut probleme fizice in timpul meciului maraton cu Jennifer Brady din turul 2 de la Rogers Cup.

Simona Halep s-a chinuit cu Jennifer Brady la Rogers Cup, dar s-a impus pana la urma cu 4-6, 7-5, 7-6.

Simona Halep a revenit dupa o perioada de pauza, in care a fost sarbatorita de romani si a mers in vacanta alaturi de iubitul ei. Simona Halep nu a mai jucat tenis timp de doua saptamani, iar acum se resimte. Durerea este normala insa, spune Simona Halep.



Simona Halep: Am avut dureri la tendonul lui Ahile



"Am avut mici dureri la tendonul lui Ahile, dar este normal dupa atata pauza. Pe suprafata aceasta, este inevitabila durerea la tendonul lui Ahile. Am de o perioada lunga dureri, dar per total a fost un meci bun si ma bucur ca eu l-am castigat”, a declarat Simona Halep.



Simona Halep vs Svetlana Kuznetova LIVE ora 21:00

Simona Halep se va duela in turul 3 de la Rogers Cup cu rusoaica Svetlana Kuznetova, 34 de ani si locul 198 in clasamentul WTA. E 4-3 pentru Simona Halep la intalnirile directe. Ultima partida a avut loc tot la Rogers Cup, in 2016, cand Halep s-a impus cu 3-6, 6-1; 6-1 si a castigat trofeul pana la urma.