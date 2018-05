Real Madrid a inceput "Operatiunea Neymar"! Detalii incredibile: suma de transfer ASTRONOMICA, salariu urias si... PRIMA DE INSTALARE

Transferul lui Neymar la Real Madrid prinde tot mai mult pe zi ce trece.

Marca sustine ca tatal jucatorului, care este si impresarul acestuia, i-a informat deja in mod oficial pe sefii PSG-ului ca starul brazilian vrea sa plece la finalul sezonului. Primul contact dintre Real Madrid si PSG a avut loc pe 7 decembrie anul trecut, iar de atunci Florentino Perez cauta cea mai buna solutie pentru a-l transfera pe Neymar fara a incalca regulile fair-play-ului financiar.

Conform sursei citate, transferul s-ar putea realiza inca din aceasta vara pentru o suma ce nu poate fi mai mica de 260 de milioane de euro. PSG a platit in vara trecuta 222 de milioane pentru a-l aduce pe Neymar de la Barcelona. Suma de transfer poate urca pana la 300 de milioane de euro, la care s-ar adauga si salariul jucatorului, dar si o prima de instalare ce s-ar ridica la 40 de milioane de euro.

Real Madrid ar putea sa mai astepte un sezon si sa-l transfere pe Neymar in 2019 pentru doar 222 de milioane de euro. Chiar daca fotbalistul nu are o clauza de reziliere clara in contractul cu PSG, in intelegerea sa cu francezii este stipulat ca poate pleca dupa doua sezoane daca se achita aceeasi suma care a fost platita pentru transferul sau. Real Madrid nu este insa dispusa sa mai astepte.

Conform Marca, care citeaza surse apropiate clubului din Paris, la PSG nu ar fi o problema de bani in cazul lui Neymar, ci mai degraba una de orgoliu. Seicii care finanteaza clubul din Ligue 1 au platit vara trecuta o suma astronomica pentru aducerea jucatorului, iar plecarea sa dupa doar un sezon ar fi o lovitura uriasa de imagine pentru PSG.

Real Madrid a mai fost aproape de transferul lui Neymar in doua randuri. Mai intai in 2006, pe cand Neymar era doar un pusti promitator, si mai apoi in 2013 cand brazilianul era deja un star la Santos. In 2013, Neymar a efectuat vizita medicala la Real Madrid, dar s-a razgandit in ultimul moment si a ales sa vina la Barcelona.