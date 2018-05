"Asta e doar inceputul!" Anuntul facut de omul pe care Real vrea sa plateasca sute de milioane: Salah a ales echipa la care va juca din vara

Mo Salah este noul MVP al Europei.

Starul lui Liverpool a reusit un sezon fantastic, a fost desemnat cel mai bun jucator din Premier League si si-a ajutat echipa sa se califice in finala UEFA Champions League. Presa internationala speculeaza pe seama unei eventuale plecari a sa de la Liverpool in aceasta vara, cu Real Madrid printre cele mai probabile destinatii.

Salah ii linisteste insa pe fanii lui Liverpool. Egipteanul a declarat ca nu se pune problema sa plece de pe Anfield in perioada de mercato.

"Nu plec nicaieri! Sunt foarte fericit aici si totul este perfect. Am avut un sezon excelent, iar acum suntem in finala UEFA Champions League si toata lumea este entuziasmata. Este doar inceputul. E doar primul meu an aici si in aceeasi situatie sunt si alti jucatori. Am avut un an incredibil, dar asta e doar inceputul", a declarat Salah.