UNDA VERDE! Dunarea e gata pentru prima sa aventura in Liga I, dupa ce a primit licenta: "S-a muncit enorm"

Dunarea Calarasi a primit licenta de participare in Liga I.

Dunarea Calarasi, castigatoarea ligii a doua, va juca in sezonul viitor in Liga I. Federatia Romana de Fotbal i-a acordat licenta de participare in prima divizie.

Florentin Brisan, presedintele Dunarii Calarasi, echipa care urmeaza sa isi modernizeze si stadionul, a spus: "In urma analizarii documentatiei de licentiere intocmita in conformitate cu Regulamentul national de licentiere a cluburilor si de fair play financiar de catre membrii Administratiei de licentiere, clubul nostru a obtinut miercuri licenta pentru Liga I. S-a muncit enorm la redactarea acestui document care include respectarea celor cinci criterii: sportiv, de infrastructura, de personal si administratatie, juridic si financiar si care ne da astfel dreptul de a evolua in Liga I", a spus Brisan.

Dunarea nu va mai juca in weekend, dat fiind ca ASA Targu Mures s-a retras din competitie.