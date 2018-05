GAFA URIASA facuta de Gigi Becali! Cum poate pierde titlul pentru ca s-a grabit sa-i plateasca pe cei de la Viitorul

CFR si FCSB duc o lupta la baioneta pentru castigarea titlului in acest sezon.

Chiar daca cele doua echipe sunt despartite de doar un punct in fruntea clasamentului, CFR are 44, ardelenii sunt la mana lor. Daca isi castiga ultimele doua meciuri, echipa lui Dica nu mai poate face nimic.

Formatia lui Dan Petrescu mai are de jucat cu Astra si Viitorul in ultimele doua runde. Giurgiuvenii pot trimite o echipa din care sa lipseasca mai multi titulari dupa ce patronul Ioan Niculae s-a enervat pe fotbalistii importanti care isi cer primele promise, iar Viitorul nu are o motivatie clara pe final de campionat.

Echipa lui Hagi ar fi putut juca mai apasat cu CFR Cluj daca Gigi Becali nu s-ar fi grabit sa le dea sume importante de bani. Becali s-a grabit sa achite toate clauzele de rascumparare pentru jucatorii adusi de la Hagi. FCSB i-a adus de la Viitorul, in ultima perioada, pe Coman, Tanase, Benzar si Nedelcu, iar Viitorul si-a pastrat in fiecare caz un anumit procent in eventualitatea in care FCSB se califica in UEFA Champions League cu ei pe teren sau ii vinde ca urmare a acestei calificari.

Gigi Becali nu a mai dorit sa astepte si a platit toate aceste clauze, astfel ca acum Viitorul nu mai are niciun interes ca echipa lui Becali sa castige campionatul si sa se califice in Champions League.