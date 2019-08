SIMONA HALEP - SVETLANA KUZNETSOVA LIVE 21:00 Rogers Cup | Ce spune Halep despre urmatoarea adversara! Romanca, foarte bucuroasa inaintea partidei: "E placut sa se intample asta!"

Urmarim si comentam impreuna confruntarea HALEP - KUZNETSOVA din optimile Rogers Cup pe www.sport.ro!

Simona Halep este castigatoarea de anul trecut de la Rogers Cup si trebuie sa-si apere titlul si cele 900 de puncte WTA cucerite in 2018.

Pentru a ajunge din nou in aceasta postura, Halep trebuie sa o ia pas cu pas si, pentru inceput, sa o invinga in optimi pe rusoaica Svetlana Kuznetsova. Cele doua s-au mai intalnit de 7 ori in circuitul WTA, iar scorul este 4-3 in favoarea Simonei.

La conferinta de presa dinaintea partidei programate joi, in jurul orei 21:00, romanca s-a declarat foarte bucuroasa pentru ca o va intalni pe Kuznetsova din nou, cele doua fiind bune prietene.

"Este o jucatoare ce evolueaza grozav. Vine dupa o accidentare si nu are nimic de pierdut in acest moment. O sa dea ce are mai bun pe teren si se simte bine. Am jucat meciuri dificile cu ea si nu va fi usor.

Imi place ca joc cu Kuznetsova deoarece ii iubesc jocul si este o persoana grozava. Este una dintre prietenele mele si e placut ca ne intalnim din nou", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Simona Halep vs. Svetlana Kuznetsova

Simona Halep a trecut in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 7-6 de Jennifer Brady, in timp ce Svetlana Kuznetsova a batut-o pe Donna Vekic cu 7-6, 6-3.

Simona Halep si Svetlana Kuznetsova s-au mai duelat de 7 ori pana acum, iar romanca s-a impus de 4 ori. Ultima lor intalnire a avut loc in 2016, la Montreal.

Daca se califica in sferturi, Simona Halep va juca cu invingatoarea din partida Jelena Ostapenko vs. Marie Bouzkova, programat in aceasta noapte, in jurul orei 2:00.